Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России. Ранее исполняющим обязанности главы правительства во время болезни Мишустина был Андрей Белоусов.

"Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 300 "Об исполнении обязанностей председателя правительства Российской Федерации", — сказано в документе на сайте Кремля.

Именно 30 апреля Михаил Мишустин сообщил президенту России Владимиру Путину по видеосвязи, что заболел коронавирусом.