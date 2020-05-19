Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России. Ранее исполняющим обязанности главы правительства во время болезни Мишустина был Андрей Белоусов.
"Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 300 "Об исполнении обязанностей председателя правительства Российской Федерации", — сказано в документе на сайте Кремля.
Именно 30 апреля Михаил Мишустин сообщил президенту России Владимиру Путину по видеосвязи, что заболел коронавирусом.
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