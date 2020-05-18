Мишустин: 27 регионов готовы смягчить ограничительные меры

Низкий прирост заболеваемости позволил ряду регионов России подготовиться к смягчению ограничительных мер. Такое решение приняли руководители 27 регионов страны.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня он провел заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

Глава российского кабмина подчеркнул, что важно не допустить второй волны эпидемии. За этим пристально следят санитарные врачи. А для граждан старше 65 лет о смягчении запретов речи идти до конца мая вообще не может.

Напомним, что в России за сутки зарегистрировано 8926 новых случаев заболевания коронавирусом. Впервые с начала мая суточный прирост опустился ниже девяти тысяч. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 290 678 случаев заражения. Россия занимает второе место в мире по числу заболевших. Антилидером остается США.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, у 22% инфицированных COVID-19 развивается пневмония. У 40% коронавирусных больных заболевание протекает без внешних проявлений.