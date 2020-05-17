Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Такое мнение высказал философ и писатель Виталий Аверьянов.
"Моё мнение таково: в декабре президент получил окончательные доказательства заговора, которые плели против него главы ряда олигархических кланов и высокопоставленные функционеры, в том числе и члены медведевского правительства", — рассказал писатель.
"В общем, этот переворот со ставкой на Медведева как на лицо, которое помогло бы обеспечить конституционно корректный трансфер власти в пользу ставленников внешних сил, не удался", — добавил Аверьянов.
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