Скончался экс-председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов. Информация о его смерти появилась на сайте регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Удмуртии.
Причиной смерти бывшего сенатора стала коронавирусная инфекция.
"Ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике, бывший сенатор от УР, депутат Государственной Думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов", — говорится на сайте партии.
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