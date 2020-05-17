Жертвой коронавируса стал экс-сенатор Виктор Шудегов

Скончался экс-председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов. Информация о его смерти появилась на сайте регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Удмуртии.

Причиной смерти бывшего сенатора стала коронавирусная инфекция.