В Госдуме прокомментировали санкции Зеленского против МГУ

"Русофобией на грани бескультурья" назвал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против российских учреждений науки и культуры.

"Зеленский ввел санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея, МГУ… Русофобия на грани бескультурья", — написал депутат в Twitter.

По мнению Слуцкого, разрыв отношений с Россией не сделает Украину ближе к Европе или богаче.