"Русофобией на грани бескультурья" назвал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против российских учреждений науки и культуры.
"Зеленский ввел санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея, МГУ… Русофобия на грани бескультурья", — написал депутат в Twitter.
По мнению Слуцкого, разрыв отношений с Россией не сделает Украину ближе к Европе или богаче.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.