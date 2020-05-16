Прилепин назвал Захарову "идеальным чиновником"

Лидер партии "За правду" Захар Прилепин считает новый законопроект о штрафах за хамское поведение чиновников бессмысленным, поскольку, по его мнению, 90% госслужащих разговаривают и выглядят, как "зомби".

Прилепин считает, что чиновники специально разговаривают на "антиязыке", чтобы к ним не придрались за их слова.

Писатель назвал официального представителя МИД России Марию Захарову "идеальным чиновником", поскольку она умеет говорить с гражданами. В качестве примера он привел её недавнее заявление, когда она "в более-менее корректной форме" объяснила, что путешествовать за границу рекомендуется только тем россиянам, у которых есть свободные сбережения.