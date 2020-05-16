Лидер партии "За правду" Захар Прилепин считает новый законопроект о штрафах за хамское поведение чиновников бессмысленным, поскольку, по его мнению, 90% госслужащих разговаривают и выглядят, как "зомби".
Прилепин считает, что чиновники специально разговаривают на "антиязыке", чтобы к ним не придрались за их слова.
Писатель назвал официального представителя МИД России Марию Захарову "идеальным чиновником", поскольку она умеет говорить с гражданами. В качестве примера он привел её недавнее заявление, когда она "в более-менее корректной форме" объяснила, что путешествовать за границу рекомендуется только тем россиянам, у которых есть свободные сбережения.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.