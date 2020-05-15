Специальных виз для выезда россиян за границу вводить не планируют. Как и запрещать гражданам России покидать свою страну.
Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений", — заявил в интервью РБК глава российского МИД.
Сейчас в России остановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение. Закрыт въезд в страну для иностранцев. Однако россияне могут свободно покидать пределы родины.
Граждане РФ, которые остаются из-за пандемии коронавируса в Европе, в полной безопасности. По словам Лаврова, Москва не ожидает никаких недружественных шагов по отношению к россиянам.
"Отвечая на ваш вопрос, ожидаем ли мы каких-либо новых недружественных шагов, я надеюсь, что их не будет, но заверяю вас, что мы к любому развитию событий готовы", — пояснил министр.
Ранее "Правда.Ру" писала, что власти Испании ввели 14-дневный карантин для всех прибывающих в страну иностранцев.
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