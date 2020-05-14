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Источник Правда.Ру

Политолог оценил закон о хамстве чиновников

Политика

Чиновники могут сорваться на публике или в социальных сетях. Но при этом они остаются хорошими специалистами и ценными кадрами.

Поэтому в России рассматривают закон, который будет их наказывать, но не позволит уволить. Такое мнение высказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Я бы обратил внимание, что многие чиновники пострадали за хамство в соцсетях, либо хамское поведение по отношению к подчиненным, либо просто к гражданам. Обычной мерой является либо вывод, либо увольнение, последнее коснулось даже нескольких губернаторов. Я так понимаю, что единороссы просто решили разнообразить инструментарий воздействия на госслужащих. Люди иногда срываются в соцсетях либо на публике. Но при этом представляют из себя ценные управленческие кадры. Поэтому это своеобразный спасательный круг чиновникам, которые ответят, причем большим денежным штрафом и выговором, но останутся на своей позиции. Потому что дураков надо наказывать рублем — это их дисциплинирует", — заявил эксперт.

Напомним, что "Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает серьезные штрафы для чиновников, грубо разговаривающих с подчиненными, гражданами. Согласно законопроекту, наказание может составить до 100 тысяч рублей.

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Темы закон хамство чиновник единая россия алексей мухин
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