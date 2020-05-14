Депутат Государственной думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза сократить количество депутатов в России.
"Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах", — написал Жириновский на своей странице в Twitter.
Он также добавил, что данный подход позволит проводить выборы в Законодательные собрания раз в 2-3 года.
Напомним, что ранее Владимир Жириновский призывал освободить россиян от выплаты микрокредитов.
Депутат заявил, что россияне загнаны в кабалу и все 40 млрд рублей долгов перед микрокредитными организациями нужно списать.
Владимир Жириновский считает, что в России необходимо ликвидировать все микрофинансовые организации и коллекторские агентства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 13 мая Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, рекомендованные профильным комитетом по контролю и регламенту, предусматривающие возможность голосовать дистанционно.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".