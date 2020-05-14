Жириновский предложил в два раза сократить число депутатов в России

Депутат Государственной думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза сократить количество депутатов в России.

"Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах", — написал Жириновский на своей странице в Twitter.

Он также добавил, что данный подход позволит проводить выборы в Законодательные собрания раз в 2-3 года.

Напомним, что ранее Владимир Жириновский призывал освободить россиян от выплаты микрокредитов.

Депутат заявил, что россияне загнаны в кабалу и все 40 млрд рублей долгов перед микрокредитными организациями нужно списать.

Владимир Жириновский считает, что в России необходимо ликвидировать все микрофинансовые организации и коллекторские агентства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 13 мая Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, рекомендованные профильным комитетом по контролю и регламенту, предусматривающие возможность голосовать дистанционно.