Российским полицейским могут разрешить вскрывать автомобили

Оцеплять жилые дома и вскрывать чужие автомобили – такие права могут получить полицейские в России. Закон, расширяющий полномочия правоохранителей, сейчас рассматривают в Госдуме.



В документе говорится, что вскрывать чужие автомобили полицейские смогут только для задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, спасения жизни, при угрозах теракта, чрезвычайной ситуации. В течение суток владельца машины должны предупредить, что с его машиной произведены определенные действия. За сохранность машины отвечают полицейские.



Также полицейские смогут оцеплять жилые дома и территорию вокруг них. А в зоне оцепления - досматривать граждан, автомобили.



Полицейские смогут чаще пользоваться табельным оружием. Применять его будет можно, если преступник попытается совершить любые действия, которые можно будет расценить как угрозу нападения.