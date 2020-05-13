Оцеплять жилые дома и вскрывать чужие автомобили – такие права могут получить полицейские в России. Закон, расширяющий полномочия правоохранителей, сейчас рассматривают в Госдуме.
В документе говорится, что вскрывать чужие автомобили полицейские смогут только для задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, спасения жизни, при угрозах теракта, чрезвычайной ситуации. В течение суток владельца машины должны предупредить, что с его машиной произведены определенные действия. За сохранность машины отвечают полицейские.
Также полицейские смогут оцеплять жилые дома и территорию вокруг них. А в зоне оцепления - досматривать граждан, автомобили.
Полицейские смогут чаще пользоваться табельным оружием. Применять его будет можно, если преступник попытается совершить любые действия, которые можно будет расценить как угрозу нападения.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".