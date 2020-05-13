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Источник Правда.Ру

Российским полицейским могут разрешить вскрывать автомобили

Политика

Оцеплять жилые дома и вскрывать чужие автомобили – такие права могут получить полицейские в России. Закон, расширяющий полномочия правоохранителей, сейчас рассматривают в Госдуме.
 
В документе говорится, что вскрывать чужие автомобили полицейские смогут только для задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, спасения жизни, при угрозах теракта, чрезвычайной ситуации. В течение суток владельца машины должны предупредить, что с его машиной произведены определенные действия. За сохранность машины отвечают полицейские.
 
Также полицейские смогут оцеплять жилые дома и территорию вокруг них. А в зоне оцепления - досматривать граждан, автомобили.
 
Полицейские смогут чаще пользоваться табельным оружием. Применять его будет можно, если преступник попытается совершить любые действия, которые можно будет расценить как угрозу нападения.

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Темы закон россия полиция госдума
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