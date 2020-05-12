В Кремлевском пуле рассказали, кто заразил Пескова коронавирусом

Журналисты Кремлевского пула рассказали, кто мог заразить пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова коронавирусной инфекцией. Они отметили, что последний раз видели его на совещании у Владимира Путина, которое проходило с участием главы правительства Михаила Мишустина.