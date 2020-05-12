Журналисты Кремлевского пула рассказали, кто мог заразить пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова коронавирусной инфекцией. Они отметили, что последний раз видели его на совещании у Владимира Путина, которое проходило с участием главы правительства Михаила Мишустина.
"Как раз в тот день, когда Мишустин сообщил о своём положительном тесте на коронавирус", — отметили журналисты.
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