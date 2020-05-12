Ситуацию на нефтяных рынках Путин обсудил с Сечиным

На 21% планирует сократить компания "Роснефть" инвестиционные программы. В общей сложности речь идет сумме в 200 миллиардов рублей.

Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"В связи с сокращением добычи, Владимир Владимирович, нам придется принимать такие оптимизационные решения для того, чтобы сохранить финансово-экономическую стабильность для компании", — пояснил Сечин.

Общее финансирование инвестиционных программ останется на уровне около 750 миллиардов рублей. Президент подчеркнул, что необходимо сохранить всю цепочку подрядчиков и субподрядчиков нефтегазовой компании.

Большое внимание компания оказывает здоровью сотрудников. По словам главы "Роснефти", в регионах работы компании организовано 250 изоляторов, 68 обсерваторов, через которые проходят вахтовики, прежде чем выйти на работу. Межвахтовые срока выросли с 30 до 90 суток.

Ранее на сервисе была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". Авторы петиции возлагают на него ответственность за срыв сделки ОПЕК+ и последующие последствия на сырьевых, фондовых и валютных рынках.