Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев соблюдать социальную дистанцию на пленарных заседаниях. Также он отметил, что у депутатов есть возможность участвовать в работе парламента в удаленном режиме.
"Меньше сейчас допускайте тех решений и поступков, которые могут повлечь вред вашим коллегам и тем, кто рядом с вами. На Совете Государственной думы договорились, что если есть возможность в зале разместиться так, чтобы было расстояние друг от друга, то надо эту возможность использовать. Если такой возможности нет, необходима маска, перчатки", — отметил Володин.
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