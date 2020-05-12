Спикер ГД призвал депутатов соблюдать дистанцию на заседаниях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев соблюдать социальную дистанцию на пленарных заседаниях. Также он отметил, что у депутатов есть возможность участвовать в работе парламента в удаленном режиме.