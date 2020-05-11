Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительством РФ утверждены назначения выплат семьям с детьми от 3 до 16 (включительно) лет, предложенные президентом Владимиром Путиным.
Сообщение об этом размещено на сайте Правительства.
Согласно документу, граждане страны, имеющие детей указанного возраста смогут получить единоразовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребёнка. Воспользоваться данной мерой соцподдержки можно уже с 1 июня.
При этом особо отмечается, что
скрин с сайта government.ru
Напомним, что 11 мая, во время обращения к народу России президент Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми. Подробнее об этом - здесь.
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