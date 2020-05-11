Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительством РФ утверждены назначения выплат семьям с детьми от 3 до 16 (включительно) лет, предложенные президентом Владимиром Путиным.

Сообщение об этом размещено на сайте Правительства.

Согласно документу, граждане страны, имеющие детей указанного возраста смогут получить единоразовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребёнка. Воспользоваться данной мерой соцподдержки можно уже с 1 июня.

При этом особо отмечается, что

скрин с сайта government.ru

Напомним, что 11 мая, во время обращения к народу России президент Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми. Подробнее об этом - здесь.