В лечении премьер-министра России Михаила Мишустина от коронавируса наблюдается положительная динамика. Об этом рассказал пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

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