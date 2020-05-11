В лечении премьер-министра России Михаила Мишустина от коронавируса наблюдается положительная динамика. Об этом рассказал пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
"Михаил Владимирович продолжает лечение в больнице, врачи отмечают положительную динамику", — сообщил Беляков.
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