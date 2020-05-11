Мишустин не примет участие в сегодняшнем совещании Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин не примет участие в сегодняшнем совещании по ситуации с коронавирусом в России под руководством главы государства Владимира Путина.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.