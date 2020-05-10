Необходимость продления нерабочих дней Путин обсудит 11 мая

11 мая президент России обсудит с главами регионов и руководителями профильных ведомств вероятность продления нерабочих дней в России.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что в преддверие майских праздников, на аналогичном совещании Владимир Путин, объявляя о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно, поручил ответственным структурам разработать план поэтапного перехода к нормальной жизни.

Согласно предложению Роспотребнадзора, выходить из коронавирусных ограничений страна будет в 3 этапа. Как именно это будет реализовываться, станет понятно уже сегодня.