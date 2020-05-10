Шеф-повар рассказал о блюдах на президентских приемах

Бывший генеральный директор Комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, какие блюда подают гостям на торжественных приемах президента России. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам Бухарова, меню довольно традиционное, без каких-либо деликатесов в виде страусятины и крокодилового мяса.