Бывший генеральный директор Комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, какие блюда подают гостям на торжественных приемах президента России. Об этом пишет РИА "Новости".
По словам Бухарова, меню довольно традиционное, без каких-либо деликатесов в виде страусятины и крокодилового мяса.
"Всегда все очень традиционно, по большому счету, консервативно, но в современном смысле. Это такая высокая кухня — большая тарелка, маленькая порция", — поделился Бухаров.
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