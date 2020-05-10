Путин выступил против "затхлого" патриотизма

Российский президент Владимир Путин, выступая в программе "Москва. Кремль. Путин", рассказал, что он понимает под словом "патриотизм". Фрагмент записи появился в Instagram ведущего программы Павла Зарубина, передает телеканал "360".

Государственный лидер подчеркнул, что быть патриотом — не значит неустанно вспоминать героическое прошлое своей страны. Это прежде всего действия, которые будут способствовать ее развитию и движению вперед.