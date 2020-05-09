Депутатов Госдумы обязали носить средства индивидуальной защиты во время пленарных заседаний. Аппарату нижней палаты парламента поручено обеспечить депутатов защитными средствами.

Соответствующее решение было принято Советом Госдумы 8 мая.

"Принято решение на заседаниях Государственной Думы депутаты Государственной Думы должны присутствовать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)", — сказано в сообщении Совета Госдумы.

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