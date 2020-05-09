Депутатам Госдумы выдадут маски и перчатки

Совет Думы на заседании 8 мая решил, что все депутаты на заседаниях должны носить средства индивидуальной защиты.

"Принято решение, на заседаниях Государственной Думы депутаты Государственной Думы должны присутствовать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)", — говорится в протоколе решения Совета, опубликованном в электронной базе данных палаты.

Кроме этого, аппарат Госдумы должен обеспечивать депутатов масками и перчатками.