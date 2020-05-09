Совет Думы на заседании 8 мая решил, что все депутаты на заседаниях должны носить средства индивидуальной защиты.
"Принято решение, на заседаниях Государственной Думы депутаты Государственной Думы должны присутствовать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)", — говорится в протоколе решения Совета, опубликованном в электронной базе данных палаты.
Кроме этого, аппарат Госдумы должен обеспечивать депутатов масками и перчатками.
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