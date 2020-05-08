Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина поучаствовать в виртуальном международном саммите по разработке вакцины от коронавируса.
"Премьер-министр пригласил президента Путина принять участие во Всемирном саммите по вакцине, который Великобритания проведет в онлайн-режиме в июне и который имеет целью усиление систем здравоохранения и борьбу с коронавирусом в самых бедных странах мира", — говорится в заявлении представителя британского премьера по результатам телефонного общения лидеров.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.