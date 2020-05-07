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Источник Правда.Ру

Политолог оценил слухи о назначении мэром Москвы Володина

Политика

Сергей Собянин покинет пост мэра Москвы, а его место займет Вячеслав Володин. Такие слухи недавно распространились по российским телеграм-каналам.

"Правда.Ру" решила выяснить, насколько вообще возможна такая рокировка. Ситуацию прояснил политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

"Я думаю, что Telegram-каналы в нашей реальности нужны для того, чтобы создавать другую реальность, не имеющую никакого отношения к подлинной реальности. Telegram-каналы — это фабрика фейков, фейковых новостей, это погоня за хайпом, это желание поинтриговать, это желание создать проблему там, где проблемы даже и близко нет", — сразу заявил эксперт.

Он также напомнил, что до ближайших выборов на пост мэра Москвы далеко, а Сергея Собянина уважает большое количество жителей столицы.

"Отношение москвичей к нему хотя амбивалентно, но есть достаточно много тех, кто его поддерживает. По поводу коронавируса делает все, что может. И не только как мэр Москвы, но во главе Комиссии Госсовета, созданной для решения этой проблемы. Понятно, что есть те, кто хотел бы ослабить позиции Собянина. Потому что Собянин якобы претендовал на пост главы правительства. Потому что некоторые опасаются по непонятным причинам, что Собянин может стать преемником Владимира Владимировича Путина. Схватка бульдогов под ковром — дело для нашей страны обычное", — подчеркнул Калачев, отметив, что "Володина здесь приплели до кучи".

Константин Калачев также оценил, кто может быть реальным кандидатом на пост мэра Москвы в будущем. По его мнению, "это должна быть фигура, соразмерная по масштабу, но это может быть совершенно любая фигура".

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Темы мэр москвы сергея собянин вячеслав володин константин калачев
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