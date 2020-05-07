Путин не назвал сроки возобновления поездок за рубеж

Президент России Владимир Путин не назвал сроков возобновления международного авиасообщения. Об этом пишет телеканал "360".

"Так, сейчас и Россия, и иностранные государства готовятся или начинают постепенно выходить из режимов внутренних ограничений. Однако пока, совершенно очевидно, нельзя, трудно сказать, как будут проходить эти процессы, в том числе — когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан", — отметил Путин на совещании по вопросам развития транспорта.

Он добавил, что текущая ситуация требует развития внутреннего туризма — то есть, путешествий непосредственно в пределах страны.