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Источник Правда.Ру

Удастся ли кому-то летом съездить в отпуск в России - большой вопрос

Политика » Власть » Парламент

На фоне начавшегося процесса ослабления ограничений из-за коронавируса Италия вовсю готовитсяк туристическому сезону, разрабатывает программу субсидирования отдыха туристов.

А что планирует сделать для нас Ростуризм? И есть ли вообще какие-то планы? А может быть, россияне тоже смогут рассчитывать на субсидии на отдых?

На вопросы журналиста "Правды.Ру" ответил Сергей Кривоносов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи:

Сейчас очень важная задача найти механизм, как защитить потенциальных туристов. Я недавно предложил ввести электронный паспорт туриста, чтобы можно было сделать так, чтобы люди могли спокойно ехать отдыхать и чтобы их не помещали в обсерватор. Да-да, такая вероятность пока еще не исключается, потому что мы не знаем, когда это закончится.

  • Если мы найдем механизм, чтобы здоровые люди могли начать выезжать, то — я уверен — у нас начнет возрождаться внутренний туризм.

Потому что пока механизма нет, города и курортные центры закрыты. И это основная проблема: нет туристов — не работает экономика этих городов.

Мы тут стали присматриваться, где и как из аналогичного положения выходят. Так вот, в Австрии, в Вене, в аэропорту берут тест.

  • Человек прилетел, у него взяли тест, он в специальном кафе сидит, ждет. 180 евро это стоит. И через два часа ему дают справку, и он может спокойно перемещаться по городу.

Удобный же вариант. И приемлемый для нас. Но эти тесты не сертифицированы в России.

Я сейчас пока про выездной туризм не говорю. Рано загадывать.

Но если мы сможем организовать безопасный отдых наших граждан внутри страны, чтобы в самолетах люди не боялись летать. Потому что сейчас что происходит? Гарантий никто не дает, что человек полетит на самолете и там не окажется инфицированного. Это тоже очень большая проблема.

Могут ли россияне рассчитывать на субсидии на отдых? Если да, то где?

Мы сейчас пытаемся понять объем необходимой помощи, потому что в первую очередь нужно помочь предприятиям по заработной плате, чтобы они не увольняли сотрудников, чтобы безработица не наступила. Отдых — потом.

В туристической отрасли?

Да. В нее входят и рестораны, и гостиницы. А дальше у нас уже выработано предложение по снижению НДС с 20% до 5% на какое-то время хотя бы для средств размещения.

Снижение налога на заработную плату и ряд других. Позже сформируем уже окончательно. Работа ведется.

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Темы отпуск туристы сергей кривоносов внутренний туризм
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