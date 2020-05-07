Удастся ли кому-то летом съездить в отпуск в России - большой вопрос

На фоне начавшегося процесса ослабления ограничений из-за коронавируса Италия вовсю готовитсяк туристическому сезону, разрабатывает программу субсидирования отдыха туристов.

А что планирует сделать для нас Ростуризм? И есть ли вообще какие-то планы? А может быть, россияне тоже смогут рассчитывать на субсидии на отдых?

На вопросы журналиста "Правды.Ру" ответил Сергей Кривоносов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи:

Сейчас очень важная задача найти механизм, как защитить потенциальных туристов. Я недавно предложил ввести электронный паспорт туриста, чтобы можно было сделать так, чтобы люди могли спокойно ехать отдыхать и чтобы их не помещали в обсерватор. Да-да, такая вероятность пока еще не исключается, потому что мы не знаем, когда это закончится. Если мы найдем механизм, чтобы здоровые люди могли начать выезжать, то — я уверен — у нас начнет возрождаться внутренний туризм. Потому что пока механизма нет, города и курортные центры закрыты. И это основная проблема: нет туристов — не работает экономика этих городов. Мы тут стали присматриваться, где и как из аналогичного положения выходят. Так вот, в Австрии, в Вене, в аэропорту берут тест. Человек прилетел, у него взяли тест, он в специальном кафе сидит, ждет. 180 евро это стоит. И через два часа ему дают справку, и он может спокойно перемещаться по городу. Удобный же вариант. И приемлемый для нас. Но эти тесты не сертифицированы в России. Я сейчас пока про выездной туризм не говорю. Рано загадывать. Но если мы сможем организовать безопасный отдых наших граждан внутри страны, чтобы в самолетах люди не боялись летать. Потому что сейчас что происходит? Гарантий никто не дает, что человек полетит на самолете и там не окажется инфицированного. Это тоже очень большая проблема.

Могут ли россияне рассчитывать на субсидии на отдых? Если да, то где?

Мы сейчас пытаемся понять объем необходимой помощи, потому что в первую очередь нужно помочь предприятиям по заработной плате, чтобы они не увольняли сотрудников, чтобы безработица не наступила. Отдых — потом.

В туристической отрасли?