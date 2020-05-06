Путин призвал правительство четко контролировать действия регионов

Ограничительные меры, которые были введены в России на фоне ситуации с коронавирусом, дали результат. А передача дополнительных полномочий главам регионов — верное решение.

Такую оценку принятых мер дал президент России Владимир Путин.

"Мы передали значительные полномочия в регионы — страна большая, ситуация везде разная. Практика показала, что мы поступили правильно. И по этому пути пошли другие страны. Вместе с тем общую координацию всей этой работой должно осуществлять правительство РФ. Переходим к важному этапу работы — и вперед забегать нельзя, чтобы нас не отбросило назад, но и на месте топтаться нельзя. Со стороны правительства должна быть четкая координация и контроль за процессом. Цена малейшей ошибки — жизнь и здоровье наших граждан", — подчеркнул глава государства.

Он провел совещание с кабинетом министров и заслушал первые итоги реализации мер поддержки граждан и бизнеса. Также выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая предложила трехэтапный план по снятию ограничений.