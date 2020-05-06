Президент Путин во время совещания с членами правительства обратил внимание чиновников на то, что меры соцподдержки работников социальных учреждений ни один из них не озвучил.
"Я понимаю, что соцучреждения в основном у нас в ведении регионов. Однако люди, которые там работают, сейчас нуждаются в поддержке не менее, чем работники других сфер. Они тоже, отчасти, на передовой", — отметил президент.
Владимир Путин поручил руководителям регионов подумать, каким образом и чем можно и нужно сейчас поддержать работников социальной сферы. А министру труда и соцзащиты Антону Котякову - взять этот вопрос под свой личный контроль и обеспечить помощь федерального центра, если она потребуется.
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