Путин поручил разработать меры поддержки соцработников

Президент Путин во время совещания с членами правительства обратил внимание чиновников на то, что меры соцподдержки работников социальных учреждений ни один из них не озвучил.

"Я понимаю, что соцучреждения в основном у нас в ведении регионов. Однако люди, которые там работают, сейчас нуждаются в поддержке не менее, чем работники других сфер. Они тоже, отчасти, на передовой", — отметил президент.

Владимир Путин поручил руководителям регионов подумать, каким образом и чем можно и нужно сейчас поддержать работников социальной сферы. А министру труда и соцзащиты Антону Котякову - взять этот вопрос под свой личный контроль и обеспечить помощь федерального центра, если она потребуется.