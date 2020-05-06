Заболеваемость коронавирусом в России превышает выздоровление

В России ситуация с коронавирусом продолжает оставаться непростой.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сегодня число новых госпитализаций во всех регионах превышает число выписываемых больных.

"Согласно требованиям объективной обстановки, хотя и нет в регионах дефицита мест в специально оснащенных для больных с коронавирусом отделениях, мы оборудуем новые, запасные койки из расчета 1-2 на каждую тысячу человек населения города", — рассказал министр.

При этом — Мурашко это особо подчеркнул — новые койки оборудуются так, чтобы не ущемлялись ни коим образом права онкологических больных, тех, кто находится на гемодиализе или имеет хронические заболевания.