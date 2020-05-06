Мишустина не будет на сегодняшнем совещании с Путиным

Михаила Мишустина не будет на совещании с Путиным. Сегодня президент заслушает план по поэтапному выходу регионов России из режима ограничений.

О составе участников совещания рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, от правительства доклад презентует и. о. премьер-министра Андрей Белоусов.

Напомним, что у Михаила Мишустина диагностирован коронавирус. Он проходит лечение в одной из государственных клиник. Сообщается, что глава кабмина активно общается с коллегами по телефону. Его самочувствие оценивается как нормальное.

Ранее "Правда.Ру" писала, что полное отстранение Мишустина от работы в правительстве не ожидается. Несмотря на это, по оценке политолога Александра Ведруссова, выбранный временно исполняющим обязанности главы кабмина Андрей Белоусов является одним из "самых крепких кадров в России". Эксперт пояснил, что и Мишустин с аппаратной точки зрения себя показать еще не успел.