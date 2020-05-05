Появились новые подробности о здоровье Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин, который находится на лечении в одной из государственных клиник в связи с заражением коронавирусом, чувствует себя нормально.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

По его словам, лечение главы правительства идёт по плану. Мишустин активно общается с коллегами в телефонном режиме.