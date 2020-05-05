Премьер-министр России Михаил Мишустин, который находится на лечении в одной из государственных клиник в связи с заражением коронавирусом, чувствует себя нормально.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
По его словам, лечение главы правительства идёт по плану. Мишустин активно общается с коллегами в телефонном режиме.
"Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей. Самочувствие остаётся в целом нормальным", — рассказал Беляков.
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