Мурашко: часть ограничений сохранится до появления вакцины от COVID-19

Часть ограничительных мер, которые действуют сейчас в России из-за пандемии коронавируса, будет сохранена до того момента, пока не появится вакцина.

Об этом предупредил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, сделано это будет потому, что нельзя исключать второй волны заболеваемости.

"Чтобы этого (второй волны - прим.ред) не допустить, нужен популяционный иммунитет. У нас его пока нет, поэтому придется придерживаться определенных правил поведения".

Какие ограничения "задержатся", Мурашко не назвал.

Напомним, что ранее Анна Попова, глава Роспотребнадзора, заявляла, что вероятнее всего вакцина против коронавируса появится не раньше середины лета. А вот поэтапно снимать ограничения в России, по ее же словам, планируется начать после майских праздников.

Впрочем, для этого есть одно условие. Какое, читайте здесь.