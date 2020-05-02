Глава Минстроя России был госпитализирован с коронавирусом

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев был госпитализирован из-за заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что чиновник сам принял решение о госпитализации. Помимо него COVID-19 обнаружили у его первого зама. Диагноз Якушева был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Сейчас его состояние оценивают как нормальное.