Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев был госпитализирован из-за заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что чиновник сам принял решение о госпитализации. Помимо него COVID-19 обнаружили у его первого зама. Диагноз Якушева был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Сейчас его состояние оценивают как нормальное.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.