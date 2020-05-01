Политолог: «Белоусов один из самых крепких кадров в России»

Назначение Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра дает большую надежду российской экономике. Если он успеет проявить себя, то укрепит свои позиции.

Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

"Белоусов — один из самых крепких кадров, с которыми можно связывать определенные надежды хотя бы на минимальные изменения ультралиберальной политики, которая у нас сейчас в стране проводится. Потому что именно он озвучивал идеи, за которые, кстати, подвергался достаточно жесткой критике со стороны либералов о том, что, в общем-то, у нас есть источники пополнения бюджета, причем многомиллиардные", — напомнил эксперт.

Он уверен, что любые предложения Белоусова сейчас могут встретить яростное сопротивление. При этом убирать Михаила Мишустина, как предположили многие эксперты, не будут.

"Мишустин с аппаратной точки зрения тоже еще себя не успел проявить должным образом. Я думаю, что он просто вернется потом к исполнению своих обязанностей. Я просто не представляю себе иной ситуации. Это было бы со всех точек зрения неправильно его подвинуть", — считает Ведруссов.

Он подчеркнул, что важно, кто как проявит сейчас в кризисной ситуации, кто какие предложения внесет и насколько успешно сможет реализовать их, получить обратную связь от граждан.

"Белоусов буквально самый лучший кадр, который есть в нынешнем правительстве. Сложно сейчас сказать, как он себя поведет. Полномочия у него будут. Возможности реализовать то, о чем он говорил раньше, у него будут. Посмотрим, получится или нет. Слишком радикальную линию он гнуть не будет. Но если ему не получится реализовать эти разумные меры от перераспределения национального богатства в пользу социально незащищенных категорий населения, элементарное наведение порядка в финансовой сфере, если ему это не удастся, тогда я не знаю, кому это в стране, в принципе, из тех, кто сейчас у власти, может удастся", — заключил политолог.

Напомним, что у премьер-министра Михаила Мишустина диагностирован коронавирус. Временно исполняющим обязанности назначен вице-премьер Андрей Белоусов.