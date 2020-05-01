Сергей Марков: коронавирус у Мишустина - это не ЧП

Инфицирование премьер-министра РФ Михаила Мишустина коронавирусом — это не ЧП, считает политолог Сергей Марков.

Мишустин заболел COVID-19

Михаил Мишустин в четверг на встрече с Владимиром Путиным в режиме видеоконференции сообщил, что заболел коронавирусом. Мишустин заявил, что правительство продолжит работу в штатном режиме, а он будет оставаться с коллегами и президентом на телефонной и видеосвязи.

Премьер предложил президенту назначить и. о. главы кабмина своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин согласился и позже подписал соответствующий указ.

Машина будет функционировать без Мишустина

Как сказал "Правде Ру" кандидат политических наук, директор института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков, болезнь Мишустина с точки зрения управления государством — "это не ЧП, это знак людям, что вероятность заболеть очень высока".

По словам политолога, Мишустин находится в хорошей физической форме и имеет доступ к высочайшему уровню медобслуживания.

"Ну, заболел и заболел, выздоровеет. Вероятность умереть от этого вируса невелика, временно его обязанность будет исполнять другой — вице-премьер Белоусов, и машина будет спокойно функционировать", — отметил Сергей Марков.

Проблема, когда в революцию заболевает первое лицо

Проблема в другом, добавил он, проблема, "когда заболевает первое лицо в период революционных изменений".

"В Великобритании — это была проблема, когда заболел Борис Джонсон, потому что страна находится в периоде выхода из ЕС. Если бы он умер, то это было бы очень большой проблемой, это могло бы означать изменение политики страны", — сделал вывод политолог.

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