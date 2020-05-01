Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.
"Мы постарались учесть интересы детей и сохранить им полноценные летние каникулы", - говорит Сергей Кравцов, министр образования.
Чиновники от образования рекомендуют закончить учебный год в разное время для разных классов.
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1-8 классы
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обучение до 15 мая / 16 мая
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10 класс
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будут учиться до 29 мая / 30 мая
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9 и 11 классы
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Останутся за партами до 5 июня
Сергей Кравцов особо подчеркнул, что разосланный Министерством циркуляр носит рекомендательный характер, а окончательное решение о сроках завершения учебы каждый регион должен принять самостоятельно.
"Решение на местах будет зависеть от специфики и принимаемых мер по защите здоровья людей", - пояснил министр.
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