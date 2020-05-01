Решились наконец: Минпросвещения определилось со сроками начала каникул

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.

"Мы постарались учесть интересы детей и сохранить им полноценные летние каникулы", - говорит Сергей Кравцов, министр образования.

Когда же наконец наступят каникулы

Чиновники от образования рекомендуют закончить учебный год в разное время для разных классов.

Примерные сроки ухода на каникулы

1-8 классы обучение до 15 мая / 16 мая 10 класс будут учиться до 29 мая / 30 мая 9 и 11 классы Останутся за партами до 5 июня

Если вдруг что - решение за региональной властью

Сергей Кравцов особо подчеркнул, что разосланный Министерством циркуляр носит рекомендательный характер, а окончательное решение о сроках завершения учебы каждый регион должен принять самостоятельно.

"Решение на местах будет зависеть от специфики и принимаемых мер по защите здоровья людей", - пояснил министр.

К слову, о том, что продолжать дистанционные школьные уроки после окончания длинных майских выходных, объявленных президентом, бессмысленно, ранее говорил депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев. Он даже указал конкретные тому причины. Об этом подробнее - здесь.