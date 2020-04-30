Бойца отряд не потерял: правительство продолжит работу в штатном режиме

Выявленное у Михаила Мишустина заражение коронавирусом никак не отразится на работе правительства. Пребывая на самоизоляции в больнице под присмотром докторов, премьер продолжит — по мере сил, конечно, — заниматься делами.

Об этом сообщил Борис Беляков, пресс-секретарь главы кабмина.

По его словам, риск, что волна заражения прокатится по коллегам Мишустина — минимален:

"Очное общение с Михаилом Владимировичем было максимально ограничено уже несколько недель назад — все совещания и рабочие встречи проходили при помощи видео либо телефонной связи. Те же, кто контактировал с ним лично — таких немного — будут помещены на карантин, как и положено".

Путин надеется, что Мишустин продолжит работать удаленно

Получив сообщение о болезни премьера, напомним, это было вчера во время видеосовещания, президент Путин выразил надежду, что состояние здоровья позволит Мишустину "оставаться в хорошей рабочей форме" и что он "сможет принимать самое активное участие в выработке и принятии важных ежедневных решений".

"Без вашего участия, вашего мнения окончательные решения приниматься не будут", — заверил главу своего кабмина президент.

На время болезни премьер — министра исполнять его обязанности будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.