Ограничения с бизнеса начнут снимать поэтапно

В срок до 30 апреля профильные министерства и ведомства - Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав - должны разработать план поэтапного выхода российских предприятий из режима самоизоляции.

Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ опубликован на сайте правительства страны.

Поручение главы кабмина сформулировано по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ.