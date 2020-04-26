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Источник Правда.Ру

Ограничения с бизнеса начнут снимать поэтапно

Политика » Власть » Правительство

В срок до 30 апреля профильные министерства и ведомства - Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав - должны разработать план поэтапного выхода российских предприятий из режима самоизоляции.

Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ опубликован на сайте правительства страны.

Поручение главы кабмина сформулировано по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ.

 

 

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