В срок до 30 апреля профильные министерства и ведомства - Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав - должны разработать план поэтапного выхода российских предприятий из режима самоизоляции.
Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
Документ опубликован на сайте правительства страны.
Поручение главы кабмина сформулировано по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.