Лидер Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с пандемией коронавируса, назвал эту болезнь "божьей карой". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу президента.
По его словам, это наказание для человечества было заслуженным, поскольку до этого люди вели совершенно неправильный образ жизни, небрежно относились к экологии и к собственному здоровью.
"Господь увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериям, которые должны быть, и ударил нас по голове", — заявил Лукашенко.
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.