Лукашенко назвал коронавирус "божьей карой"

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с пандемией коронавируса, назвал эту болезнь "божьей карой". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу президента.

По его словам, это наказание для человечества было заслуженным, поскольку до этого люди вели совершенно неправильный образ жизни, небрежно относились к экологии и к собственному здоровью.