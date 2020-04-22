Борьба с коронавирусом беспокоит Путина больше рейтингов

Президент РФ Владимир Путин озабочен вопросами борьбы с коронавирусом, а не рейтингами, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"За свою политическую карьеру Путин никогда не боялся потерять популярность… Он по-прежнему пользуется поддержкой подавляющего большинства среди населения, но это последнее, о чем он сейчас думает", — сказал Песков.

Журналист спросил о целях Путина, когда он отправлял помощь в США, и не стремился ли он таким образом снять или смягчить санкции против России. Песков заверил, что мотивацией Путина была помощь людям в борьбе с COVID-19. Коронавирус — общая проблема, добавил пресс-секретарь.