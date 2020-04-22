Предложение из Совфеда: конфискованный алкоголь не надо утилизировать

В условиях пандемии утилизация конфискованного - нелегального или контрабандного - алкоголя нецелесообразна. Его вполне можно пустить на переработку и делать антисептики.

С таким предложением выступил Сергей Рябухин, первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Свою инициативу сенатор направил председателю кабмина.

Рябухин уверен: недостаток сырья при повышенном спросе на антисептики вполне можно восполнить, если воспользоваться резервами конфиската.И эта мера, в условиях пандемии, вполне оправдана:

"По моим подсчетам, сейчас в Росспиртпроме складируются 900 тысяч декалитров изъятой готовой алкогольной продукции и 23 миллиона декалитров спирта, который конфисковали в ходе контрольных мероприятий только за минувший год. Чтобы их уничтожить,нужно решение суда. Это долго. Процесс может затянуться на годы. А нам нужны антисептики. Очень".

Кстати, хранилища Росспиртпрома регулярно пополняются. Только вчера "Правда.Ру" рассказывала о большой партии контрабандного алкоголя, который пытались провезти море из Японии. Подробности - здесь.