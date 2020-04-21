Тюменский депутат заработал более миллиарда рублей за год

Экс-президент Запсибкомбанка и депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий внёс в свою декларацию о доходах за 2019 год 1 миллиард 143 миллиона рублей. Это в четыре раза больше, чем парламентарий заработал за 2018 год.

В собственности у Горицкого находится жилой дом площадью 200 квадратных метров, квартира площадью 256 квадратных метров, два автомобиля премиум класса Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes-Benz S5604 MA, а также земельные участки.