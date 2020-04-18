Сторонница Навального признала, что будет собирать данные для ФСБ

Одна из лидеров сторонников оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева призналась, что планирует собирать данные о нехватке средств индивидуальной защиты в российских больницах для Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщил Telegram-канал "Фонд бабла с коррупцией". По информации канала, Васильева получила "госзаказ" "по блату", поскольку её свекор является генералом ФСБ.

Ранее Навального и его сторонников неоднократно уличали в распространении фейковых новостей о коронавирусе.