Термин "вертолетные деньги" родился из работы одного американского экономиста в 1969 году. Тогда он сравнил прямые выплаты определенных сумм всему населению с разбрасыванием купюр из кабины вертолета.
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина считает, что в России такой инструмент денежной политики не актуален.
"Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но "вертолетные деньги"… — это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях", — сказала Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.