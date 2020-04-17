В ЦБ оценили идею о раздаче “денег с вертолета” населению

Термин "вертолетные деньги" родился из работы одного американского экономиста в 1969 году. Тогда он сравнил прямые выплаты определенных сумм всему населению с разбрасыванием купюр из кабины вертолета.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина считает, что в России такой инструмент денежной политики не актуален.