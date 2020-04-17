В Госдуме провели заседание в режиме онлайн, общаясь по видеосвязи. Большинство участников принимали участие в работе дистанционно, сообщила глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Севастьянова.

"По уважительной причине отсутствовать сегодня в зале будут 129 депутатов. Они будут отсутствовать на пленарном заседании, но хочу подчеркнуть, что большинство из них в режиме дистанционном принимают участие в нашем пленарном заседании. Присутствовать будет 321", - сказала глава комитета перед началом заседания.