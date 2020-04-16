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Депутат ГД предложил ввести санкции против Украины за шпионаж в Крыму

Политика

Михаил Шеремет, депутат Государственной Думы, считает, что за провокации в Крыму пора наказывать Украину санкциями.

"Киев не понимает и не хочет понимать никаких увещеваний и призывов. У него одна цель — дестабилизировать ситуацию в российском Крыму. И он (Киев — Прим. ред.) даже сейчас, когда весь мир борется с коронавирусом, упорно этим занимается", — говорит Шеремет.

По его словам, Украина способна внять только языку силы и поэтому пора уже на него переходить:

"Киевские власти пытаются подвергнуть опасности жизнь и здоровье наших, российских, граждан. Надо вводить жесточайшие санкции, чтобы они не смели больше строить злодеяния в отношении Крыма".

Особо парламентарий отметил, что международное сообщество должно уже дать оценку действиям Украины.

Напомним, что сотрудниками ФСБ были задержаны члены украинской шпионской группировки. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы крым михаил шеремет депутат госдумы санкции против украины
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