Депутат ГД предложил ввести санкции против Украины за шпионаж в Крыму

Михаил Шеремет, депутат Государственной Думы, считает, что за провокации в Крыму пора наказывать Украину санкциями.
"Киев не понимает и не хочет понимать никаких увещеваний и призывов. У него одна цель — дестабилизировать ситуацию в российском Крыму. И он (Киев — Прим. ред.) даже сейчас, когда весь мир борется с коронавирусом, упорно этим занимается", — говорит Шеремет.
По его словам, Украина способна внять только языку силы и поэтому пора уже на него переходить:
"Киевские власти пытаются подвергнуть опасности жизнь и здоровье наших, российских, граждан. Надо вводить жесточайшие санкции, чтобы они не смели больше строить злодеяния в отношении Крыма".
Особо парламентарий отметил, что международное сообщество должно уже дать оценку действиям Украины.
Напомним, что сотрудниками ФСБ были задержаны члены украинской шпионской группировки. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.