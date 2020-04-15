В Кремле отреагировали на критику российских мер против COVID-19

В Кремле не согласились с критикой российских мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, обвинительные статьи по этому поводу появились в китайской газете Global Times, передает РИА "Новости".

"Вряд ли мы можем согласиться с этой критикой, если эта критика в этом издании была опубликована. Мы слышим, что сейчас ведется, скажем так, обмен критикой по коронавирусу между разными странами, которые, скажем так, как в пинг-понг играют", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он назвал это "неблагодарным делом" и подчеркнул, что Россия всегда выступала за объединение усилий всех стран для противостояния пандемии COVID-19.