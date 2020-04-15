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Источник Правда.Ру

Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая

Политика » Власть » Правительство

Во вторник Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим китайским коллегой, министром иностранных дел КНР Ван И.

Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России,

главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса и предпринимаемые Россией и Китаем меры по борьбе с ней.

В сообщении особо подчеркивается, что министры подтвердили "обоюдный настрой" на продолжение сотрудничества в вопросах защиты жизни и здоровья граждан двух стран.

Кроме того, во время беседы Лавров и г-н И обсудили вопросы взаимодействия России и Китая в ООН и ее Совете Безопасности.

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