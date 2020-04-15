Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая

Во вторник Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим китайским коллегой, министром иностранных дел КНР Ван И.
Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России,
главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса и предпринимаемые Россией и Китаем меры по борьбе с ней.
В сообщении особо подчеркивается, что министры подтвердили "обоюдный настрой" на продолжение сотрудничества в вопросах защиты жизни и здоровья граждан двух стран.
Кроме того, во время беседы Лавров и г-н И обсудили вопросы взаимодействия России и Китая в ООН и ее Совете Безопасности.
Президент России Владимир Путин запланировал очередное обращение к россиянам на 17:00 13 апреля.