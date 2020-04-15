Лавров: Антироссийская риторика - то же самое, что "рефлекс Павлова"

Сейчас, когда весь мир, казалось бы, должен консолидироваться для противостояния коронавирусной пандемии, попытки раздуть очередной антироссийский скандал или хотя бы "побольней русских ущипнуть", продолжаются.

"Почему так происходит и кто за всем этим безумием стоит?" - спросили у главы российского МИД во время интервью, которое он дал в режиме видеоконференции.

Сергей Лавров, отвечая на вопрос, сказал:

"Это просто русофобские рефлексы, подобные рефлексам, открытым нашим великим ученым Павловым. И до пандемии, и в ходе нее, и, к сожалению, ожидаю, что после того, как она прекратится, эти рефлексы будут проявляться".

"Надо же людям как-то зарабатывать"

По словам главы российской дипломатии, целый ряд политиков в мире "орудует исключительно на русофобской ниве, потому что ни к чему иному они не приспособлены. Это, конечно, печально".

Россия со своей позицией определилась

Лавров напомнил, как ранее он уже неоднократно говорил, пандемия заставляет "существенно пересмотреть" подходы государств к противостоянию общим глобальным угрозам. России же — дипломат особо это подчеркивает — придется решать,

"хотим ли мы заниматься морализаторством или действовать морально. Это один из ключевых выводов, которые предстоит сделать".

Сила - в объединении

Лавров напомнил также, что Китай в новых жизненных реалиях, диктуемых коронавирусом, предложил миру концепцию сообщества единой судьбы человечества, которая нацелена на сложение усилий.