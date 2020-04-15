МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

В США, которые лидируют сегодня в мировом рейтинге стран — жертв пандемии коронавируса, свернута образовательная программа, по которой обучались 74 старшеклассника из России. Из-за этого школьники оказались в тяжелой ситуации, буквально, на улице.

О том, что Госдеп Соединенных Штатов закрыл курировавшуюся им программу Secondary School Student Program, сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

"Реализация ее (программы — прим. ред) в пожарном порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона — США — заявила, что не несет никакой ответственности за детей. Они нам до сих пор ни списков детей не предоставили, ни сведений об их местопребывании", — говорит Захарова.

Программу свернули, детей выставили за дверь

По ее словам, несовершеннолетние россияне, учившиеся в Штатах, обращаются сами в дипмиссию, чтобы вернуться домой.

"Некоторых детей организаторы и принимающие семьи вовсе выставили за дверь. Мы теперь пытаемся получить данные об этих детях — сколько их, кто они (даже имен не знаем), где учились, где сейчас находятся, кто их приглашал и отвечает за пребывание в Штатах. У МИДа нет вообще никаких сведений об этих детях — они уезжали учиться по прямой договоренности с принимающей стороной", — рассказала дипломат.

Мария Захарова попросила родителей и учителей "застрявших" в США школьников предоставить информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.