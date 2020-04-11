В случае необходимости президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин способны абстрагироваться от разногласий и вести конструктивный диалог. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, два президента способны в нужные моменты абстрагироваться от стратегических разногласий и тактически очень конструктивно вести диалог. Они абсолютно понимают друг друга, понимают безальтернативность каких-то совместных действий, совместных пониманий", - сообщил представитель Кремля.
Коронавирус в Белоруссии становится национальной катастрофой. При отрицании Лукашенко проблемы и сокрытии числа погибших их счет может пойти на десятки тысяч.