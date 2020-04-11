Песков: Путин и Трамп способны вести диалог

В случае необходимости президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин способны абстрагироваться от разногласий и вести конструктивный диалог. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.